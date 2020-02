Igor Dodon nu va întocmi niciun raport, privind cheltuielile pentru vacanțele sale de lux | VIDEO

10:20

În această noapte s-au decernat premiile Oscar. Ceremonia, ținută în celebrul Hollywood Dolby Theater, a reprezentat din nou unul dintre cele mai spectaculoase momente ale anului, scrie gsp.ro. CEL MAI BUN FILM: Parasite 1917 The Irishman Jojo Rabbit Joker Little Women Marriage Story Once Upon a Time…in Hollywood Ford v Ferrari CEL MAI BUN ACTOR: … Articolul Oscar 2020: Lista completă a câștigătorilor premiilor Oscar apare prima dată în TVC.