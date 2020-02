Agenţia Europeană de Mediu: „Incendiile de vegetație, inundațiile și secetele se vor înmulți dacă nu vor fi luate măsuri”

11:30

În perioada 22-24 iunie 2020 la Centro Congressi Le Benedettine al Universității din Pisa din Italia își va desfășura lucrările Conferința Internațională „2020 IEEE International Workshop on Metrology for AeroSpace (2020 IEEE MetroAeroSpace)”. 2020 IEEE MetroAeroSpace este un eveniment anual organizat sub egida mai multor instituții de prestigiu din diferite țări, inclusiv a Universității de Stat din Moldova (USM). Articolul 2020 IEEE MetroAeroSpace sub patronajul Universității de Stat din Moldova apare prima dată în #diez.