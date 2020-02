Care este legătura dintre depresie și furie?

22:10

Un nou studiu¹ arată că o doză de vaccin HPV poate preveni infecția cu acest virus care poate duce la apariția cancerului de col uterin, potrivit rezultatelor unor cercetări efectuate la o universitate americană, scrie doc.ro. În fiecare an, peste 34. 000 de femei sunt diagnosticate cu cancere care au legătură cu virusul human papiloma, […]