Suportul bănesc în valoare de 700 de lei va fi obligatoriu în fiecare an

09:20

Fostul membru PAS afirmă că cele menționate de lidera PAS este o găselniță demult epuizată.„Eu am vorbit despre faptul că am fost denigrat. A vorbit afirmativ Igor Grosu la acest capitol și nu vorbeau despre asta sau despre asta. Când eu le-am reproșat chestiunea asta, ei au găsit o scrisoare care spun că a venit de undeva de la membri PAS.Când eu am vorbit pe tema asta cu Mihai Popșoi, cui Maia Sandu i-a dat petiția să o examineze, el m-a invitat și mi-a spus că este o petiție. Prima întrebare care am pus-o a fost „Spune-mi te rog, care sunt ilegalitățile care mi se impută mie sau familiei mele?” Popoșoi: „Grigore, tu înțelegi că eu încă nu am citit ca lumea tot acolo, dar am înțeles că este vorba de un proces de judecată”. Și eu îl întreb pe dânsul, da cum crezi mătale, dacă un litigiu economic ajunge în judecată, asta e rău sau e bine? El a zis că „cred că e bine”” a povestit Grigore Cobzac pentru UNIMEDIA.