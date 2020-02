„Aureliu Ciocoi sfidează adevărul istoric şi susţine o cauză străină, cauza ocupanţilor”(Andrei Năstase/cotidianul.md)

12:00

Integrarea în UE a Republicii Moldova nu poate avea în următorii 10 - 15 ani. Este nevoie de implementarea prevederilor Acordului de Asociere și ridicarea nivelului de trai. În lipsa acestor eforturi, termenul ar putea fi și mai mare. De această părere este ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene Aureliu Ciocoi. Potrivit lui, țara va putea discuta despre o eventuală cerere de aderare atunci când va avea o bună infrastructură. Diplomatul vorbește și despre bunele relații pe care le are Republica Moldova cu statele vecine.Europa Liberă: În curând se vor împlini o sută de zile de când ați venit la guvernare. Ce ziceți despre dialogul moldo-român și moldo-ucrainean, statele vecine ale Republicii Moldova? Cu fiecare ocazie se insistă pe ideea că cu cei doi vecini Republica Moldova trebuie să aibă cele mai strălucite relații.Aureliu Ciocoi: „Dar nu că trebuie, noi avem cele mai bune relații; cu ambele state avem parteneriate strategice. Apropo, pe 27 aprilie în acest an avem primul deceniu de când s-a semnat parteneriatul Chișinău-București pentru integrarea europeană. Și suntem deja în dialog cu partenerii de la București ca să vedem cum vom celebra acest eveniment.”Primul deceniu de când s-a semnat parteneriatul Chișinău-București pentru integrarea europeană...Europa Liberă: Dar cum v-ați dori?Aureliu Ciocoi: „Ideal ar fi ca să fie o reuniune comună a guvernelor sau, cel puțin, o reconfirmare a declarației respective la nivel de președinți. Adică există o paletă foarte largă de posibilități de a celebra acest prim deceniu de parteneriat strategic între statele noastre. Din păcate, la ora actuală la București există iarăși o mică criză politică. Sperăm că va fi depășită cât de curând posibil ca să putem relua dialogul la modul serios în continuare.”Europa Liberă: Dar e greu să fie resetată această colaborare moldo-română?Aureliu Ciocoi: „De ce trebuie să fie resetată? Ea este...”Europa Liberă: Pentru că atâta timp cât nu există un dialog la nivel interstatal, interguvernamental, autoritățile de la București decid să ofere sprijin autorităților locale, direct cetățenilor.Aureliu Ciocoi: „Autoritățile române, ca stat suveran și independent, au tot dreptul să decidă așa cum consideră necesar. Eu pot să vă asigur că dialog există și personal am asistat în repetate rânduri la discuțiile directe între președintele Dodon și președintele Iohannis când s-au întâlnit cu diferite ocazii.”Europa Liberă: De două ori s-au întâlnit – o dată la New York și altă dată în capitala Israelului.Aureliu Ciocoi: „Au avut ocazia în repetate rânduri să se întrețină. Deci, există dialogul acesta. Credeți-mă, nu există în tonuri agresive unul față de celălalt, ba din contra destul de prietenos și amiabil.”Europa Liberă: Dar Dvs. cu omologul Dvs. când ați discutat ultima dată?Aureliu Ciocoi: „Inclusiv la Ierusalim. Vorbeau președinții și noi vorbeam alături.”Europa Liberă: Proiectele de infrastructură, proiectele investiționale se zicea că sunt prioritare în cooperarea moldo-română și v-ați asumat această responsabilitate ca să aibă și finalitate aceste proiecte, nu doar să se discute ani la rând, decenii și lumea să rămână dezamăgită că aude multe vorbe și puține fapte.Să ajungem la o revenire la stabilitatea politică...Aureliu Ciocoi: „Păi, tocmai de aceea este nevoie ca să revenim, cât de curând să depășim toate crizele acestea politice cu care de data aceasta se confruntă Bucureștiul, să ajungem la o revenire la stabilitatea politică și să revenim la masa discuțiilor ca să vedem concret la ce etapă suntem cu implementarea acestor proiecte de infrastructură și cum ne mișcăm cât de rapid posibil mai departe. Mapa proiectelor care urmează a fi implementate este destul de groasă.”Europa Liberă: Republica Moldova mai consideră România avocatul pe calea eurointegrării?Aureliu Ciocoi: „Din moment ce România continuă să se considere avocatul procesului de eurointegrare a Republicii Moldova, de ce să nu acceptăm și să le mulțumim pentru acest rol asumat?”Europa Liberă: De ce v-am adresat această întrebare? Pentru că recent în cadrul discuțiilor pe care le-ați purtat cu omologul Dvs. de la Budapesta ați anunțat că doi experți din Ungaria vor veni în Republica Moldova să asiste anumite instituții pentru a duce mai departe ceea ce nu s-a făcut până acum, dar România a și reacționat că și Bucureștiul a delegat experți care au ajutat mai multe entități aici, în Republica Moldova.Aureliu Ciocoi: „Este adevărat. Este adevărat și faptul că în cadrul echipei înalților consilieri ai Uniunii Europene care activează de ceva timp în cadrul ministerelor, guvernului sunt foarte mulți reprezentanți ai României și pe această cale vreau în mod special să le mulțumesc colegilor de la București pentru deschiderea pe care au demonstrat-o delegând consilierii respectivi la Chișinău și de a căror expertiză noi vom încerca să beneficiem la maximum, pentru că sunt oameni foarte bine instruiți, foarte bine versați, foarte bine documentați în domeniile care intră în responsabilitatea dânșilor. În ceea ce privește oferta unilaterală făcută de ministrul de externe și al comerțului al Ungariei Péter Szijjártó recent când a fost la Chișinău este oferta Ungariei. Dacă echipa înalților consilieri UE este finanțată de către fondurile Uniunii Europene, aici Ungaria își asumă cheltuiala pentru delegarea la Chișinău a doi experți ai săi pentru a ne oferi transferul de expertiză de care se bucură acești experți.”Europa Liberă: Ați mai spus că președintele Igor Dodon ar urma să efectueze o vizită la Budapesta, iar Viktor Orban, premierul Ungariei, ar putea să întreprindă o vizită la Chișinău.Aureliu Ciocoi: „Așa este.”Europa Liberă: E clar când vor avea loc aceste vizite?Aureliu Ciocoi: „Da, se cunoaște data vizitei prim-ministrului Ungariei la Chișinău, n-o să v-o spun acum, pentru că suntem încă în proces de elaborare a programului vizitei, dar cu siguranță va fi și o vizită a dlui președinte Dodon în Ungaria. Apropo, până la demararea campaniei electorale pentru prezidențiale.” Europa Liberă: E bine că ați făcut această remarcă, dar oricum anul electoral e anul 2020.Aureliu Ciocoi: „Nu, nu... Trebuie să fiu foarte deschis și sincer cu Dvs. Deci, toate vizitele, agenda externă a dlui președinte este foarte bine calibrată, calendarul respectiv se oprește aproape de începerea campaniei electorale prezidențiale.”Europa Liberă: Această apropiere a relației moldo-ungare este văzută diferit. Unii cred că Viktor Orban, care are o bună relație cu Vladimir Putin...Aureliu Ciocoi: „Adică, opinia respectivă insinuează că prin Ungaria ar fi ajuns în Moldova mâna Moscovei?”Haideți să lăsăm la o parte rusofobia deseori foarte profund înrădăcinată...Europa Liberă: Așa se interpretează. Acum, Dvs. trebuie să ne spuneți care e adevărul.Aureliu Ciocoi: „Bine, haideți să lăsăm la o parte rusofobia deseori foarte profund înrădăcinată în anumite măduve osoase ale anumitor actori politici din Occident și iarăși să încercăm să revenim la cugetarea realistă. Faptul că Orban discută cu Putin nici pe departe nu înseamnă invazia Moscovei la Budapesta, dar, totodată, Viktor Orban este prim-ministrul unui stat ales în această funcție de către partidul majoritar, care a preluat majoritatea parlamentului maghiar în urma unor alegeri democratice și libere.”Europa Liberă: Dar ați văzut că PPE a penalizat partidul lui Viktor Orban?Aureliu Ciocoi: „Nu discutăm despre relația Partidului Fidesz pe care îl reprezintă prim-ministrul Ungariei Viktor Orban cu Partidul Popular European. Nu intrăm în discuțiile, în dialogul dintre ei, e treaba lor de familie, cum s-ar spune. Dar este un guvern care reflectă întocmai voința poporului maghiar și atunci nu văd motive să nu avem acest dialog bilateral. Asta e democrația. Place, nu place, partidul respectiv a obținut o mare majoritate în urma scrutinului parlamentar și atunci că nu-i place cuiva faptul că dl Orban discută cu Putin, haideți să fim serioși. Nu acestea sunt criteriile de lansare sau oprire a unui dialog cu o capitală sau cu altă capitală. Trebuie să fim foarte clari, să apreciem ponderea guvernelor în statele lor în funcție de votul exprimat în mod democratic de către populație. Populația maghiară a decis că își dorește un astfel de guvern, suntem deschiși să discutăm cu orice guvern aflat legitim la guvernare.”Europa Liberă: Ce roade culeg cetățenii Republicii Moldova de pe urma îmbunătățirii dialogului moldo-rus?Aureliu Ciocoi: „Vă dau un exemplu. Știți câte mii de tone de mere am exportat anul trecut în Federația Rusă?”Europa Liberă: Ați mai amintit mi se pare că o dată.Aureliu Ciocoi: „Am mai spus o dată. 200 și ceva de mii de tone de mere moldovenești au fost exportate anul trecut în Federația Rusă. Spre comparație, pe piața Uniunii Europene noi am reușit să exportăm o mie.”Europa Liberă: Dar piața europeană a înghițit la fel de multe alte produse.Aureliu Ciocoi: „Da, da, mai ales automotive, DRÄXLMAIER, „Sumitomo”, deci, cabluri, cablaje livrăm în piața europeană la greu, dar eu mă refer la producția agricolă...” Europa Liberă: Dar și pe piața europeană ajunge producția agricolă din Republica Moldova – miere, miez de nucă, prune, struguri, vinuri...Ce face agricultorul moldovean cu merele pe care le culege toamna...Aureliu Ciocoi: „Ce face agricultorul moldovean cu merele pe care le culege toamna? Unde le vinde? Cu 15 bănuți la fabrica de magiun sau ceva mai scump pe piața de est?”Europa Liberă: Dacă comerțul e civilizat, e bine să aibă loc aceste relații comerciale.Aureliu Ciocoi: „Da, exact. Asta e. M-ați întrebat care este beneficiul Republicii Moldova din colaborarea cu piața estică...”Europa Liberă: Alte exemple?Aureliu Ciocoi: „Prune uscate. Ceea ce ține de complexul agroindustrial, piața rusă absoarbe absolut totul și, mai mult decât atât, recent prin decizia guvernului rus au fost ridicate barierele pentru alte zeci de întreprinderi agroindustriale din Republica Moldova, oferindu-li-se acces liber pe piața Federației Ruse.”Europa Liberă: Cineva a reacționat și a spus că multe din aceste întreprinderi sunt mai degrabă intermediare.Aureliu Ciocoi: „Sunt și intermediare printre ele, dacă să luăm întreaga listă, nu doar cele care au fost acceptate la ultimul document.”Europa Liberă: Da.Aureliu Ciocoi: „Dar dacă luăm întreaga listă de companii agricole din Republica Moldova care au beneficiat de accesul pe piața rusă, o să vedeți că sunt foarte multe nemijlocit producătoare, că pe piața internă sunt foarte mulți care nu au capacitatea de a exporta și atunci ei caută intermediari cărora să le vândă producția și deja intermediarii exportă în Federația Rusă, asta-i altă mâncare de pește. Asta-i piața liberă.”Europa Liberă: Am discutat și cu mai mulți producători care spuneau că în ultimul timp totuși reușesc să penetreze și alte piețe și atunci concurența e mai loială.Aureliu Ciocoi: „Nu vreau să fac publicitate, dar avem producători care își vând producția inclusiv în Noua Zeelandă, în Australia, Statele Unite, Argentina, Chile, același producător vedeți ce...”Europa Liberă: Dar infrastructura acestor agenți economici se îmbunătățește cu banii cui, în baza cărei asistențe?Aureliu Ciocoi: „Inclusiv a Uniunii Europene, dar și a propriilor investiții, pentru că acest producător care își vinde producția în Noua Zeelandă, în vreme ce însăși Noua Zeelandă e unul din marii producători de vinuri, să ajungi să-ți vinzi vinul de pe rafturi în Noua Zeelandă e deja un succes.”Europa Liberă: Și în Portugalia la fel s-a zis că e un succes, că au ajuns vinurile moldovenești.Aureliu Ciocoi: „Da. Deci, omul acesta, proprietarul acesta de fabrică de vinuri a investit din propriile resurse, din credite luate de la bancă cu procentajul care există în băncile comerciale din Republica Moldova, nesolicitând asistență financiară de la niciun proiect UE. Omul a investit din propriile resurse.”Europa Liberă: Dl ministru, dar fără banii UE, SUA Republica Moldova ar avea o altă dezvoltare?Eu nu vreau să spun că noi nu avem nevoie, noi avem nevoie de asistență financiară din partea UE...Aureliu Ciocoi: „Eu nu vreau să spun că noi nu avem nevoie, noi avem nevoie de asistență financiară din partea UE, proiectele acestea de asistență ș.a.m.d. Ele aduc un beneficiu enorm. Mai ales cele orientate la dezvoltarea businessului mic și mijlociu. Vă dau un exemplu. Când eram ambasador în Republica Federală Germania, eram responsabil și pentru Regatul Danemarcei. Danezii mi-au spus un lucru extraordinar. Mi-au spus că „oameni buni, nu vă orientați la investiții a marilor companii în Republica Moldova. Ele niciodată nu aduc plusvaloare în bugetul țării, orientați-vă la dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii”. Bugetul național al Danemarcei este format în proporție de 95 la sută din întreprinderi cu până la 25 de angajați.”Europa Liberă: Linia de creditare din Rusia se negociază? De la 500 de milioane s-a ajuns la 200 de milioane.Aureliu Ciocoi: „Din câte înțeleg, este încă în proces de negociere, se negociază procentul cu care urmează Republica Moldova să contracteze acest credit din Federația Rusă. Și se negociază la sânge, pentru că sau reușim să obținem acest credit în condiții mai avantajoase decât aceiași bani pot fi accesați pe piața financiară internațională, dacă obținem...”Europa Liberă: Vă ghidați de acest lucru?Aureliu Ciocoi: „Exact! Deci, interesul național este să obținem un ban mai ieftin decât aceeași sumă de bani am fi obținut-o de la oricare altă unitate financiar-comercială din Occident.”Europa Liberă: Despre relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Ați spus că prevederile Acordului de Asociere Republica Moldova – UE vor fi onorate, îndeplinite, respectate.Aureliu Ciocoi: „Da!”Europa Liberă: Dar când sunteți întrebat dacă totuși are șanse Republica Moldova să depună o cerere pentru a solicita statutul de membru asociat, ezitați. De ce?Aureliu Ciocoi: „Pentru că nu suntem gata pentru a depune cererea de aderare. Știți cum se apreciază nivelul de dezvoltare a unei națiuni? După calitatea drumurilor și după curățenia veceurilor publice. Spuneți-mi, unul din aceste două criterii, măcar unul noi îl îndeplinim?”Europa Liberă: Și cât timp i-ar trebui Republicii Moldova să le îndeplinească?Aureliu Ciocoi: „Păi atâta timp cât n-o să avem drumuri bune și veceuri publice curate, atâta timp nu poate fi vorba despre depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană.Poate moldoveanul va ajunge la înțelegerea că trebuie să mai și curețe veceurile pe care le folosește...Ce înseamnă pentru noi asta? Aceleași 200 de milioane de dolari pe care intenționăm să le contractăm din Federația Rusă să le investim în drumuri bune și – cu Doamne ajută! – poate moldoveanul va ajunge la înțelegerea că trebuie să mai și curețe veceurile pe care le folosește.”Europa Liberă: Eu am revenit de la Cahul, am fost și la Ungheni. Știți că și acolo Uniunea Europeană încearcă să ajute aceste două municipii și exact iarăși pe îmbunătățirea infrastructurii. Așa că să vedem cât timp mai trebuie să treacă ca Republica Moldova să ajungă la standardele comunitare pentru a zice că merită să fie în rând cu lumea bună. Aureliu Ciocoi: „Exact! Deci, de noi depinde, nu trebuie să vină cineva să ne facă curat în veceul nostru, noi suntem cei care trebuie să depunem efortul respectiv. De aceea și spun că sarcina noastră este să îndeplinim maximumul posibil din Acordul de Asociere și, apropo, în data de 5 februarie a avut loc cea de-a doua ședință a Comisiei guvernamentale pentru integrarea europeană, unde, credeți-mă, au fost discuții foarte dure.”Europa Liberă: Ce ne puteți spune despre dialogul Republica Moldova – Uniunea Europeană?Aureliu Ciocoi: „Vă pot spune următorul lucru: următoarea linie roșie pe care Moldova urmează s-o treacă este 19 februarie, următoarea ședință a Comitetului de asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană. Ședința anterioară a avut loc tocmai în 2018. Deci, noi, guvernul actual acum suntem în poziția de a ieși în fața experților, oficialilor europeni și să raportăm ce a întreprins țara, nu Guvernul Chicu sau Guvernul Filip, țara ce a întreprins...”Europa Liberă: Dar Dvs. sunteți mulțumit cum și-a făcut lecția de acasă Republica Moldova?Aureliu Ciocoi: „Nu, nu, pentru că noi încă avem restanțe la Planul Național de Acțiuni pentru realizarea Acordului de Asociere 2014-2016, nici acela n-a fost pe deplin realizat. Noi am moștenit acum...”Europa Liberă: Trebuie să lichidați aceste restanțe.Aureliu Ciocoi: „Exact. Noi suntem acum în postura de pompieri care trebuie în regim de urgență să lichidăm restanțele găsite de la guvernele anterioare.”Europa Liberă: Dar care sunt cele mai importante restanțe?Aureliu Ciocoi: „Sunt o multitudine. Și în domeniul mediului, și în domeniul transporturi, problema cu controlul calității traficului aerian, controlul navelor...”Europa Liberă: Sunt mult mai importante – reforma justiției, statul de drept...Reforma justiției chiar este una din marile priorități ale guvernării...Aureliu Ciocoi: „Exact, exact, eu urma să ajung la aspectul acesta. Deci, reforma justiției este în prim-plan, reforma justiției chiar este una din marile priorități ale guvernării, pentru că discuțiile pe care le-a avut atât prim-ministrul la Strasbourg în decembrie, cât și Fadei Nagacevschi, când a mers separat acolo în calitatea lui de ministru, acum președintele a fost la Strasbourg... Deci, toată lumea se uită la noi acum foarte atent cum va implementa Republica Moldova această reformă care este absolut necesară. Este altceva și asta o spun permanent partenerilor noștri de dezvoltare, zic: „Fraților, nu poate fi vorba despre reforma justiției eficientă atâta timp cât în Republica Moldova noi nu am creat condițiile pentru a crește o clasă de mijloc serioasă, mare, pentru că doar o clasă de mijloc puternică este capabilă să lupte pentru propriile drepturi și să determine sistemul judiciar să-și exercite la modul corespunzător atribuțiile”.”Europa Liberă: Apropo, când se vorbește despre calitatea justiției în Republica Moldova, se vorbește și despre identificarea făptașilor furtului miliardului, atragerea lor la răspundere, întoarcerea banilor?Aureliu Ciocoi: „Exact, da. Deci, când vorbim despre reforma justiției și o justiție eficientă, inclusiv asta se are în vedere, dar trebuie să fim corecți cu noi înșine și cu partenerii noștri străini, să recunoaștem faptul că putem să investim iarăși o sută de milioane în reforma justiției și la final să obținem același rezultat pe care l-am obținut până recent, când toată lumea spunea că Republica Moldova este un stat capturat, cu o justiție profund coruptă.”Europa Liberă: Adică, fără rezultat?Aureliu Ciocoi: „Fără rezultat, pentru că iarăși nu avem o categorie puternică a societății de mijloc. Pentru a obține un rezultat necesar al reformei justiției avem nevoie în paralel și de un plan Marshall pentru Republica Moldova, ca să fie create condițiile să creștem această pătură de mijloc, repet, ea fiind cea mai proactivă categorie a societății.”Europa Liberă: Dl ministru, nu riscați să spuneți o dată, un an, când Republica Moldova ar putea totuși să meargă cu capul sus să spună că suntem pregătiți pentru a cere statut de la Uniunea Europeană?Aureliu Ciocoi: „Repet, noi dacă vom depune eforturi maxime 24 de ore șapte zile în săptămână, noi avem nevoie de minimum vreo 10 ani, ca să atingem nivelul corespunzător. Un calcul simplu: avem nevoie de trei-patru ani pentru a investi masiv în infrastructura rutieră și în final să avem drumuri bune în Moldova; mai avem nevoie încă de cinci-șase ani ca să investim masiv în surse energetice regenerabile, plus interconexiunea pentru surse alternative de energie ca să ieșim din dependența asta nefericită de o unică sursă de energie, astfel încât să stimulăm revenirea investițiilor străine, pentru că asta-i și enigma, asta a și fost cheia succesului Chinei. China a început-o exact de la asta – de la drumuri bune și acces la energie.”Europa Liberă: Dar țările baltice de unde au început?Țările baltice au avut marele noroc că au avut țările scandinave care le-au ajutat masiv...Aureliu Ciocoi: „Țările baltice au avut marele noroc că au avut țările scandinave care le-au ajutat masiv. Și Estonia, și Lituania, și Letonia au avut blocul acesta scandinav care a pus umărul și a ajutat masiv țările baltice cât mai repede să depășească handicapul fostei Uniuni Sovietice. Noi n-am avut o susținere la fel de masivă de care s-au bucurat țările baltice și, respectiv, noi trebuie să profităm la maximum din granturile, creditele de care beneficiază Republica Moldova din partea Uniunii Europene și iarăși pe această cale vreau să le mulțumesc partenerilor noștri europeni, pentru că ne oferă această posibilitate, nu guvernării, țării. Nu contează cum se numește ministrul de externe azi sau cum se va numi mâine. Important este că de banii respectivi beneficiază țara, ca până la urmă să reușim să dezvoltăm această țară.”Europa Liberă: Acordul de Asociere pe care îl are Republica Moldova cu Uniunea Europeană cuprinde Acordul de liber schimb de ale cărui prevederi beneficiau agenții economici din stânga Nistrului. Acum ce se întâmplă?Aureliu Ciocoi: „Ei continuă să beneficieze cu condiția că sunt înregistrați oficial ca agenți economici în Chișinău, în partea dreaptă a Nistrului.”Europa Liberă: O nouă rundă de negocieri în formatul „5+2”când ar putea să aibă loc?Aureliu Ciocoi: „Asta nu mă întrebați pe mine, de dosarul acesta este responsabil dl Flenchea.”