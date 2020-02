Juventus Torino a pierdut aseara, in deplasare, cu 2 la 1, pe terenul celor de la Verona. In urma esecului, echipa lui Maurizio Sarri poate pierde prima pozitie in clasamentul general - VIDEO

Juventus Torino a pierdut aseara, in deplasare, cu 2 la 1, pe terenul celor de la Verona. In urma esecului, echipa lui Maurizio Sarri poate pierde prima pozitie in clasamentul general - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md