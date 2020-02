Judocanul Denis Vieru a obţinut două victorii la Grand Slam-ul de la Paris

09:30

Vasul este construit de compania olandeza Feadship, specializata in super yachturi. Yachtul este bazat pe designul vasului ”Aqua”, de 112 metri, care a fost facut public anul trecut, la Monaco Yacht Show, de catre firma olandeza de arhitecti navali Sinot, pentru a atrage miliardari interesati de ecologie. Planurile ”au fost inspirate de stilul de viata al unui proprietar cu discernamant si vizionar”. Gates, co-fondator al Microsoft si al doilea cel mai bogat om din lume, isi petrece deseori vacantele pe yachturi, dar pana acum nu a detinut unul, preferand sa le inchirieze in timpul vacantelor din regiunea Mediteranei. Noul vas al lui Gates, care ar urma sa fie lansat la apa in 2024, nu se va ridica la nivelul unora dintre cele mai mari vase de agrement din lume, cum este yachtul Eclipse de 163 de metri comandat de oligarhul rus Roman Abramovich, proprietarul clubului de fotbal Chealsea. Designul pentru Aqua include rezervoare de 28 de tone pentru stocarea lidrogenului lichid la minus 252 de grade Celsius. Combustibilul va fi utilizat pentru a genera energie pentru doua motoare de un megawatt si pasagerii, prin intermediul unor celule de carburant, care combina hidrogen cu oxigen din aer pentru a produce electricitate si apa. Sinot afirma ca sistemul ofera o viteza maxima de 17 noduri, o viteza de croaziera de 10-12 noduri si o autonomie de 3.750 de mile nautice, mai mult decat suficient pentru a acoperi traversarea Atlanticului de la New York la Southampton. Achizitia este cel mai recent indiciu privind interesul lui Gates pentru carburantii alternativi. Acesta a investit deja in Heliogen, un startup din California care se foloseste de software pentru a controla oglinzi care focalizeaza razele soarelui pentru a genera o caldura extrema. Scopul este crearea unei surse nepoluante de gaz de hidrogen prin separarea moleculelor de apa fara a utiliza carburanti fosili. Planurile vasului includ si o sursa diesel alternativa pentru yacht, din cauza numarului scazut de statii de incarcare cu hidrogen. Exista totusi planuri pentru construirea unor facilitati in portul baza al super yachtului. Planurile interioare ale yachtului nu se cunosc, dar materialele promotionale pentru Aqua sugereaza un geam armat prin care se pot vedea rezervoarele de hidrogen lichid si o sala de gimnastica cu o fereastra uriasa cu vedere spre suprafata oceanului la nivelul apei, creand perceptia de exercitiu si relaxare pe o insula pe mare. Conceptul mai include un pavilion ”spectaculos si extrem de spatios” al proprietarului, care ocupa jumatatea din fata de puntii superioare si care ofera ”foarte mult spatiu privat”. Cabina vip si alte camere sunt deschise, luxoase si confortabile, oferin un sentiment de maxima libertate, printr-un design japonez minimalist, potrivit Sinot.