Contrabandă cu țigări. Unde au depistat vameșii de la Leușeni cele 192.000 de țigarete | VIDEO FOTO

Tânăra de 19 din Bălți care a înjunghiat un taximetrist, se află la Spitalul de Psihiatrie. Potrivit unor surse avizate ale poliției, aceasta este mama unui copil de un an și șase luni. Pentru fapta comisă, tânăra riscă pedeapsă de la 3 la 6 ani de închisoare. Incidentul a avut loc, vineri seara, 31 ianuarie,