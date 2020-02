CORONAVIRUS: Peste 800 de persoane au murit. Bilanțul deceselor l-a depășit pe cel din epidemia de SARS

08:00

In timp ce fiecare Luna plina aduce oricum o completitudine la care se ajunge pe mai multe aspecte de viata, la un final, la o claritate, si Luna plina de februarie va avea caracteristicile sale unice care vor impacta fiecare zodie in mod diferit. In fiecare luna din an, aceasta faza lunara reflecta esenta zodiei in care se manifesta. Iar pe 9 februarie 2020, Luna plina va fi in zodia Leu. Lunile pline amplifica ce este activ in fiecare dintre noi. Daca este iubire, iubirea va inflori exponential. Iar daca nu este, vei vedea ce se va amplifica.Leul ca gazda de Luna plina anunta lucruri interesante, purtatoare de entuziasm pentru toate zodiile.Soarele este coordonatorul Leului, deci va exista o abundenta de energie si vibratii bune in aer in aceasta zi. Este vremea pentru noi posibilitati, pentru activitati creative si inovatoare dar neaparat sustinute si motivate de dorinta inimii, asa cum este intotdeauna mesajul inimosului Leu.In unele culturi stravechi, aceasta Luna plina de februarie se mai numeste Luna plina a zapezii din cauza conditiilor tipice ce implica zapada an de an in februarie (statistic, ea se suprapune cu peisaj de zapada de cele mai multe ori) iar in alte culturi se mai numeste Luna plina a foamei din cauza ca sursele naturale de mancare erau foarte greu de gasit iar conditiile de vanatoare foarte dificile.Aceasta Luna plina in Leu este in trigon cu Marte, planeta actiunii, dar si influentata de Pluto.Leul este semnul individualitatii. Luna in Leu reprezinta nevoia noastra de a fi recunoscut, respectat si validat. Marte este planeta actiunii si asumarii, dar si a conflictului si razboiului. Iar Pluto este planeta puterii, transformarii si adevarului.Toate aceste elemente duc la o Luna plina foarte intensa ce nu accepta compromisuri.La aceasta Luna plina, vei dori sa urmezi dorinta inimii si sa iasa lucrurile ca tine neaparat, asa de intens vei simti ce vrea inima ta ! Doar fii atent ca actiunile tale, motivate de aceste dorinte, sa nu vina dintr-un spatiu de conflict, intrucat ultimul lucru pe care il vrei la aceasta Luna plina este sa te implici intr-un razboi al egourilor.