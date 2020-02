Guvernul Chicu refuză transparența totală a banilor din Sănătate și menține haosul plăților directe și celor neformale

21:50

Peste 8.000 de copii s-ar putea naşte în plus în fiecare an în Marea Britanie dacă femeilor cu antecedente de avort spontan li s-ar prescrie un anumit hormon în timpul următoarei sarcini, conform unor studii citate joi de Press Association. Femeile cu antecedente de avort spontan, care se confruntă cu sângerări precoce în timpul sarcinii, […] The post Cum intenționează Marea Britanie să scadă numărul de avorturi spontane. 8.000 de copii s-ar naște anual în plus appeared first on Emedicina.