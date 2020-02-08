ПРОБЛЕМЫ БОЛЬНИЦЫ БЫЛИ ОБСУЖДЕНЫ С МИНИСТРОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

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2 февраля 2020 года всех нас ждет уникальный день. 02.02.2020 — дата, подобная комбинация чисел которой может выпасть раз в тысячелетие. Такие необычные Сообщение ЦИФРА ДНЯ. 02.02.2020 появились сначала на .