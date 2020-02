Thailanda: Un soldat thailandez a ucis sâmbătă cel puţin 17 persoane în Korat

17:15

Lansarea a avut loc de pe cosmodromul Baikonur, din Kazahstan, vineri dimineaţă, la ora locală 2:42 (joi, 21:42 GMT). Racheta Soyuz, operată de compania franceză Arianespace, a eliberat toţi cei 34 sateliţi pe orbită, conform planului misiunii, la 3 ore şi 45 de minute după lansare, la o altitudine de 450 de kilometri. De acolo, cei 34 de sateliţi vor urca prin mijloace proprii până pe orbita finală, aflată la 1.200 km deasupra Pământului. Aceasta a fost cea de-a doua lansare pentru OneWeb, însă prima în care au fost transportaţi pe orbită atât de mulţi sateliţi. În cadrul primei lansări, realizată tot prin intermediul unei rachete Soyuz în februarie 2019, au fost transportaţi pe orbită 6 sateliţi. De acum înainte lansările vor fi mai frecvente. Conform contractului dintre OneWeb şi Arianespace, până la sfârşitul lui 2021 vor mai avea loc 19 lansări. Constelaţia de 650 de sateliţi dorită de OneWeb va oferi internet de mare viteză şi servicii la latenţe mici pentru numeroşi consumatori din sectoare precum aeronautic, maritim, răspuns în situaţii de urgenţă, dar şi pentru consumatorii casnici. „Un obiectiv central al misiunii One Web este de a interconecta şcoli şi de a construi punţi digitale între oamenii de pretutindeni”, conform companiei. OneWeb, care are cartiere generale la Londra şi în Virginia, doreşte să înceapă distribuirea test de internet în cursul acestui an şi respectiv să ofere internet la nivel global şi permanent începând de anul viitor. Compania OneWeb are de înfruntat competiţia în acest domeniu a companiei lui Elon Musk, SpaceX, care a lansat deja 240 de sateliţi pentru constelaţia sa, Starlink, care ar putea ajunge să fie formată din zeci de mii de astfel de sateliţi. În prezent, SpaceX dispune de aprobarea necesară pentru a instala 12.000 de sateliţi pe orbită şi a depus documentele necesare pentru suplimentarea acestui număr cu încă 30.000. De asemenea, compania Amazon dezvoltă propria sa reţea de sateliţi pentru accesul la internet. În cadrul acestui proiect, denumit Kuiper, urmează să fie plasaţi pe orbită peste 3.000 de sateliţi. Aceste megaconstelaţii de sateliţi vor modifica semnificativ cerul nopţii. Pe orbita terestră se află în prezent aproximativ 2.000 de sateliţi operaţionali, iar în întreaga istorie spaţială au fost lansate doar 9.150 de obiecte pe orbită, conform Biroului ONU pentru Spaţiu. Oamenii de ştiinţă şi-au exprimat îngrijorarea că proiectul Starlink are potenţialul de a perturba observaţiile astronomice, iar experţii au atras atenţia că orbita circumterestră ar putea deveni prea aglomerată, crescând riscul de ciocniri accidentale, atât între sateliţii operaţionali cât şi între sateliţi şi deşeurile spaţiale rămase pe orbită din misiuni anterioare.