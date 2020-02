Garajele amplasare ilegal în sectoarele capitalei urmează a fi evacuate. Ceban: Orașul trebuie să arate altfel

18:15

Proiectul democraților, „Drumuri bune”, se pare că va suferi un „rebranding”. În vlogul său, șeful statului, Igor Dodon, a anunțat lansarea campaniei „Drumuri bune pentru toți”. Acesta a acuzat precedentele guverne de distribuția pe criterii politici a banilor pentru reparația drumurilor în sate și a promis că resursele financiare vor fi distribuite altfel.„Chiar săptămâna aceasta am discutat cu prim-ministrul la tema drumurilor. Am inițiat campania „Drumuri pentru toți”. cineva poate să întrebe „De ce nu Drumuri Bune?”. Bine, „Drumuri bune pentru toți”. Guvernele anterioare mergeau pe o abordare politică. La un sat dădeau cinci milioane, iar la alt sat – zero lei. Noi am decis ca în programul „Drumuri bune pentru toți” toate localitățile să primească bani”, a promis Dodon.Președintele a anunțat despre introducerea anumitor coeficienți, astfel încât satele cu până la o mie de locuitori să primească un milion de lei pentru drumuri.„Sunt ferm convins că unii din satele mici, care ne ascultă acum, vor spune că în satul lor nu au fost nici 100.000 de lei. De asta mergem masiv cu reparația drumurilor naționale”, a spus președintele.Amintim că, la final de ianuarie, Ministerul Economiei și Infrastructurii a promis că în jur de 350 de km de drumuri se planifică a fi reparate sau modernizate, în viitorii câțiva ani. Ministrul Economiei și Infrastructurii, Anatol Usatîi, a anunțat că deja au fost lansate licitații în sumă de 2,25 de miliarde de lei, pentru circa 180 de km de drumuri. Potrivit lui Usatîi, toate lucrările urmează a fi executate din creditul pe care autoritățile îl așteaptă de la Federația Rusă. Creditul de 300 de milioane de dolari, însă, nu a fost încă ratificat.sursa: agora.md