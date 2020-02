Președintele Igor Dodon a vizitat astăzi cea mai veche mănăstire din Vărzărești, Nisporeni

16:50

Familia Donțu trăiește modest, într-un apartament cu o singură odaie și doar tatăl asigură un venit, care însă este insuficient pentru a acoperi cheltuielile cotidiene.Din partea Fundației de Binefacere „Din Suflet”, am oferit micuților scutece, mîncare pentru bebeluși, cărucioare și alte lucruri necesare pentru copii. Am urat părinților răbdare, succese și multe emoții pozitive.Natalia Brînza crește cu mult drag și dedicație patru copii minori cu vârsta cuprinsă între unu și 14 ani. Unica sursă de venit a familiei este îndemnizația pentru îngrijirea copiilor.Din partea Fundației de Binefacere „Din Suflet”, am oferit familiei respective produse alimentare, produse igienice, cărți, jucării și un suport financiar.