Satul misterios abandonat din Emiratele Arabe Unite, o ademenire pentru călătorii îndrăzneți

18:30

PE SCURT Cinci echipe inspirate cu câte o idee de afacere au șansa să fie selectate în cadrul Acceleratorului XY powered by Tekwill. Afacerile câștigătoare vor beneficia de investiții a câte 8.000 USD și de mentorat din partea creatorilor proiectului în valoare de 5.000 USD. Creatorii proiectului sunt Alexandru Lebedev, fondator al publicației Diez și experimentat în […] The post Visul tău poate prinde viață. Un accelerator de afaceri va investi câte 8 mii USD în 5 idei appeared first on Moldova.org.