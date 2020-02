horoscop | Leii au nevoie de atenția celor din jur, iar Vărsătorii suferă de „neajunsuri emoționale”. Vezi ce îți prezic astrele pentru săptămâna viitoare

10:30

Actorul, umoristul și influencerul Emilian Crețu a anunțat într-un interviu că se gândește la fotoliul de președinte al Republicii Moldova, însă încă nu are vârsta potrivită. El mai spune că orice om visează la ceva mai mult și că acum nu este pregătit pentru acest pas. La momentul actual, Crețu are 33 de ani, iar vârsta … Articolul video | Emilian Crețu: „M-am gândit să candidez la funcția de președinte al Republicii Moldova, dar încă nu am vârsta potrivită” apare prima dată în ZUGO.