Jennifer Lopez „dă vina” pe genele bune pentru cum arată. Iat-o la 73 de ani pe mama solistei!

11:10

Interpreta Olea Roşu nu a trecut în finala naţională Eurovision. Ea a interpretat piesa „Alive”. Astfel, a dezvăluit câteva detalii, dar şi dacă a rămas dezamăgită, informează SHOK.md. „Nu, nu am trecut. Cu părere de rău, de fapt cu câteva zile înainte de audiţiile live am păţit-o că am răcit şi, respectiv, a fost inflamat […]