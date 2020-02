Kătălina Rusu și fetița sa au ieșit din maternitate! Vezi ce nume i-au ales bebelușului (Foto)

Interpreta Kătălina Rusu a născut recent primul ei copil. Proaspăta mămică și proaspătul tătic sunt foarte fericiți că au devenit părinți. Artista a ieșit ieri din maternitate și a fost întâmpinată de soțul său și buneii fetiței. Cuplul a ales un nume deosebit primului lor copil: Melissa. „Welcome to the world our princess Melissa, 31.01.2020. […]

