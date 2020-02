Lovitură crâncenă pentru Maia Sandu: PPDA nu o va sprijini la prezidenţialele din acest an

15:40

„Un Parlament dominat de forţe retrograde, (…) care a călcat în picioare democraţia, interesele fundamentale ale României, a decis astăzi prin moţiune de cenzură căderea Guvernului pe care îl conduc. Guvernul cade în picioare. Suntem mândri de ce am făcut în trei luni, într-o perioadă extrem de scrută am reușit să reparăm o parte din stricăciunile PSD, am reașezat România în rândul națiunilor europene pe picior de egalitate. De asemenea, suntem mândri că am refăcut încrederea mediului de afaceri în Guvernul României”, a declarat Orban după ședința Parlamentului.Pasul următor este ca președintele Klaus Iohannis să convoace consultări cu partidele la Palatul Cotroceni, în vederea desemnării unui nou prim-ministru care să formeze un alt guvern, informează digi24.ro.