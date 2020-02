A intrat cu mașina într-un copac - VIDEO

19:00

În spiritul sloganului „Moldova are viitor”, inclusiv grație căruia a câștigat alegerile prezidențiale în 2016, președintele Igor Dodon spune că „fără Moldova, Transnistria nu are viitor”, iar o anumită integrare, mai ales economică, între cele două maluri ale Nistrului deja are loc. Astfel, potrivit șefului statului, circa 70% din producția din stânga Nistrului fie este exportat spre Uniunea Europeană, grație acelor posibilități oferite de UE Chișinăului, fie este comercializată pe malul drept al Nistrului. În aceste condiții, spune Igor Dodon, rămâne de rezolvat doar integrarea politică a celor două maluri.