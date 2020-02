HOROSCOP 8 februarie. La noapte este Luna plina in Leu!

Astăzi va fi noaptea Lunii pline de februarie, numită şi Luna plină a zăpezii, ce are loc în acest an în Leu. Luna plina in Leu va avea intensitate maximă în dimineața zilei de duminică, ora 9:33.BERBECPresiunile de zi cu zi se pare ca se diminueaza un pic azi. Citește mai departe...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Publika