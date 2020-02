Un copil a murit la spital

20:40

Mesajul unei educatoare de la gradinita nr. 225 din Chisinau, transmis pe internet parintilor, in care era scris ca micuții trebuie sa se prezinta in ziua urmatoare la gradinita imbracati frumos si pieptanati, pentru ca acolo urmeaza sa vina in vizita Igor Dodon, deschide topul celor mai citite stiri de pe Jurnal.md.