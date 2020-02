Opt persoane cu funcții de demnitate publică, învinuite în dosarul concesionării aeroportului

19:45

Sezonul premiilor cinematografice de la Hollywood îşi atinge apogeul duminică seară odată cu gala Oscar, caracterizată în acest an de un suspans mai mare ca niciodată în privinţa câştigătorului la categoria principală - "cel mai bun film" -, după un sezon marcat de candidaţi mai puţin cunoscuţi, o nouă angoasă legată de lipsa diversităţii şi un competitor sud-coreean ce nu deţine statutul de favorit, dar care ar putea să obţină o victorie răsunătoare în faţa unora dintre cele mai mari nume din industria de divertisment americană, informează Reuters. Deşi "Joker", inspirat din benzile desenate, se îndreaptă spre această gală conducând plutonul lungmetrajelor cu cele mai multe nominalizări - 11 -, un lungmetraj captivant despre Primul Război Mondial, "1917", pare să fi devenit marele favorit la categoria "cel mai bun film", după ce a câştigat o serie de premii de mare prestigiu în ultimele cinci săptămâni. Cu toate acestea, o victorie a filmului "1917" la categoria regină a Oscarurilor este departe de a fi o certitudine, în contextul în care satira socială sud-coreeană "Parasite" şi drama sentimentală apreciată de public "One Upon a Time... in Hollywood", de Quentin Tarantino, sunt la rândul lor candidaţi cu şanse reale să obţină simpatia celor 8.000 de membri cu drept de vot ai Academiei de film americane (AMPAS), organizatoarea galelor Oscar. "În acest moment, se pare că '1917' va pierde", a declarat Alison Willmore, critic de film care scrie pentru site-ul Vulture. "Văd o lume în care 'Parasite' ar putea fi candidatul surpriză. E un film atât de iubit. Dar, dacă trecem peste asta, există probabil o şansă pentru 'Once Upon a Time... in Hollywood'", a adăugat ea. Filmul "Parasite", turnat în limba coreeană, pare să fie un învingător cert la categoria "cel mai bun lungmetraj internaţional" şi ar face istorie dacă această comedie noir despre clivajul dintre bogaţii şi săracii din Seul ar câştiga duminică seară şi premiul Oscar pentru cel mai bun film. Saga despre mafioţi "The Irishman", de Martin Scorsese, pare să îşi fi pierdut suflul, în pofida laudelor primite la începutul sezonului şi a unei distribuţii de excepţie, din care fac parte Robert De Niro, Al Pacino şi Joe Pesci. Totuşi, acest film nu a câştigat niciun trofeu major pentru interpretare şi regie în acest sezon, fapt care temperează considerabil speranţele platformei Netflix de a câştiga primul său Oscar la categoria "cel mai bun film". Învingătorul la categoria "cel mai bun regizor", o controversată afacere exclusiv masculină, este de asemenea greu de ghicit, potrivit specialiştilor, întrucât toţi nominalizaţii din acest an sunt cineaşti de prim rang: Sam Mendes ("1917"), Martin Scorsese ("The Irishman"), Todd Phillips ("Joker"), Quentin Tarantino ("Once Upon a Time... in Hollywood") şi Bong Joon Ho ("Parasite"). Owen Gleiberman, directorul departamentului de critici de film din redacţia revistei Variety, este de părere că AMPAS ar putea să îl premieze pe oricare dintre cei cinci regizori. "Simt totuşi că ar putea fi anul lui Tarantino, pentru că el a spus deja că va face doar 10 filme, iar acesta este cel de-al nouălea", a adăugat el. Pariu sigur pentru Brad Pitt ? Unele curse din competiţia pentru Oscaruri par să fie deja câştigate. Brad Pitt nu a câştigat niciodată un Oscar pentru interpretare, însă în acest an a încântat spectatorii cu rolul său secundar - un cascador cu o atitudine foarte relaxată - din filmul "Once Upon a Time... in Hollywood". "La fel ca Clark Gable, el (Brad Pitt, n.r.) are un fel de aură, o atitudine zen ce pare lipsită de efort, plus un aer macho", afirmă Owen Gleiberman. Joaquin Phoenix a dominat sezonul premiilor din acest an la categoria "cel mai bun actor în rol principal" graţie interpretării sale înfricoşătoare a unui bărbat singuratic cu probleme psihice în filmul "Joker", în timp ce Renee Zellweger pare să îşi fi asigurat la rândul ei Oscarul pentru cea mai bună actriţă în rol principal datorită evoluţiei sale din "Judy", un film biografic în care o interpretează pe legendara Judy Garland. "Ea joacă o legendă îndrăgită a Hollywoodului", afirmă Scott Feinberg, specialist în premii cinematografice în redacţia publicaţiei The Hollywood Reporter. Dacă Renee Zellweger va câştiga, ea o va învinge pe protagonista filmului "Harriet", Cynthia Erivo, singura persoană de culoare nominalizată în categoriile de interpretare, fapt care a readus în atenţia publicului celebrul hashtag #OscarsSoWhite (#OscaruriAtâtDeAlbe), în pofida celor patru ani de eforturi depuse de AMPAS pentru a creşte diversitatea membrilor săi cu drept de vot. În contextul unei gale care se va desfăşura pentru al doilea an consecutiv fără un prezentator principal, organizatorii Oscarurilor 2020 au oferit presei foarte puţine informaţii despre ceremonie, cu excepţia anunţurilor despre momentele muzicale ale show-ului, asigurate în direct de artiştii nominalizaţi la categoria "cel mai bun cântec original": Elton John, Idina Menzel, Randy Newman, Chrissie Metz şi Erivo. Adolescenta Billie Eilish, recompensată în acest an cu cinci premii Grammy, va urca şi ea pe scenă pentru o prestaţie specială, unde ar putea să interpreteze în premieră mondială tema muzicală a viitorului film din franciza "James Bond", intitulat "No Time to Die". Cea de-a 92-a gală de decernare a premiilor Oscar va avea loc duminică noapte la Dolby Theatre din Los Angeles şi va fi difuzată în direct de postul de televiziune american ABC.