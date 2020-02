Au mers la pompieri să le mulțumească pentru că i-au dat „a doua viață”.

20:20

Armata rusa a intervenit in 1992 „pentru a opri varsarile de sange” in regiunea transnistreana. Asta a spus astazi ministrul de Externe, Aureliu Ciocoi, in cadrul unei intalniri cu jurnalistii. In opinia comentatorilor politici, prin aceste declaratii scandaloase ale ministrului, se incearca rescrierea istoriei si distorsionarea unor realitati.