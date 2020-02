20 colete de la AliExpress şi bilete de la Loteria Naţională a Moldovei, furate din sediul Poșta Moldovei, la Copăceni

10:50

Compania de car-sharing Uber Technologies Inc a prognozat că va înregistra primul său profit net trimestrial în ultimele trei luni ale acestui an, chiar dacă în 2019 a consemnat pierderi de 8,5 miliarde dolari, iar pe ansamblul acestui an se aşteaptă la pierderi de peste un miliard de dolari, informează AFP.