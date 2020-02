Săptămâna viitoare Primăria Chișinău va semna un Acord de parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie

14:30

Prim-ministrul Chicu a participat la masa rotundă cu reprezentanții industriei IT autohtone. La discuție au participat managerii ai 15 companii IT rezidente ale Moldova IT Park și conducerea Asociației Naționale a companiilor TIC. • Șeful Executivului a vorbit despre evoluția industriei IT naționale, menționând că din 2016 până în 2018 cifra de afaceri în industrie a crescut de la 2.4 miliarde lei până 5 miliarde lei. În 2018, cifra de export a industriei IT a constituit cca 2.5 miliarde lei și...