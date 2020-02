Trei zodii, lovite de noroc în dragoste în 2020

09:00

Tot mai multe companii din domeniul IT din Cluj se extind în Republica Moldova. Unele dintre ele, precum AROBS Transilvania Software sau Endava, sunt prezente Chișinăul. Altele, precum Deutsche Grundriss, au preferat orașul Bălți. Companiile clujene sunt interesate de Moldova datorită forței de muncă bine calificate, datorită unui cadru fiscal foarte atrăgător și datorită dezvoltării ecosistemului IT. Clujul și-a consolidat poziția de principal centru al industriei IT ...