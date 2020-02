Dodon salută ieftinirea carburanţilor: Voi veni şi cu alte iniţiative

12:00

Maia Sandu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), are puține șanse să câștige alegerile prezidențiale. Declarația aceasta a fost făcută de comentatorul politic Roman Mihăieș, într-o analiză pentru www.coment.md, informează TRIBUNA. „Maia Sandu are puține șanse să câștige alegerile prezidențiale, după ce a guvernat sub bagheta lui Kozak. O parte […]