Stațiile PECO au afișat prețuri mai mici la carburanți. Cu cât pot fi cumpărate astăzi benzina, motorina și gazul lichefiat?

Irina Rimes nu încetează să își uimească fanii. Celebra basarabeancă a anunțat aseară că va cânta împreună cu celebra trupă Kadebostany, devenită cunoscută pentru melodia Castle in the Snow. Rimes a scris pe pagina sa de Instagram că a visat timp de cinci ani la această colaborare și că a reușit deja să filmeze ceva