Peste 275 de tone de antiderapant, împrăștiat pe străzile capitalei. Ion Ceban: Rog locuitorii să fie atenți atât în trafic, cât și la deplasarea pe trotuare

Un nou sondaj, aceleași tendințe. Președintele țării, Igor Dodon, are cele mai mari șanse să câștige al doilea mandat în funcția de șef al statului. Potrivit unui sondaj de tip Omnibuz, prezentat de compania iData, la întrebarea cu ce candidat ați vota în cadrul alegerilor prezidențiale din acest an, 27 la sută din totalul de respondenți au declarat că și-ar da votul pentru Igor Dodon.Pentru liderul PAS, Maia Sandu, ar vota doar 15,2 la sută, iar pentru liderul PPDA, Andrei Năstase - 4,7%. Fostul primar din Orhei, liderul Partidului Șor, Ilan Șor este susținut la prezidențiale de doar 3 la sută dintre respondenți. Potrivit sondajului, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi ar obține 2,2% din voturi. Liderul democraților, Pavel Filip, ar obține la prezidențialele din acest an doar 1,4%. Conform rezultatelor sondajului, în cazul în care în turul doi ar ieși actualul președinte al țării, Igor Dodon și liderul PAS, Maia Sandu, cele mai mari șanse să câștige mandatul de șef al statului continuă să le aibă Igor Dodon. Astfel, din totalul celor chestionați, pentru Igor Dodon ar vota 43,6% în timp ce pentru Maia Sandu – 33,4%. Alți 23 la sută încă nu sunt determinați pentru cine să voteze. Sondajul a fost efectuat prin telefon pe un eșantion de 1013 persoane și o marjă de eroare de plus, minus 2,83%.