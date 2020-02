ARE IUBIT, dar nu-i va fi alături la lansarea cărții! Stela Botez: „Are altceva de făcut”

Interpreta Stela Botez, se pare că, are iubit, informează SHOK.md. „Fata cu Cobza”, în cadrul unei emisiuni „Între Noi” de la Televiziunea Centrală, fiind întrebată – „El vine la lansare?”, a răspuns – „Nu. Pentru că are altceva de făcut şi e stabilit mai devreme de când am stabilit eu lansarea”. Totodată, Stela a spus […]

