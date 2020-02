Traian Băsescu: La cât de irațional lucrează PSD-ul, Iohannis se poate teme de suspendare

08:30

Somnul poate fi tulburat de multe lucruri: zgomote exterioare, lumini, stres, plansul bebelusilor, latratul cainilor, radiatiile dispozitivelor electronice. Exista insa un element la care nu te-ai fi gandit, probabil, niciodata cat i-ar putea afecta somnul: Luna plina!Dar oare chiar afecteaza Luna plina somnul? Oamenii de stiinta spun DA! Iata de ce.Luna plina este mult mai stralucitoare si nu mai este intuneric bezna, ceea ce tulbura somnul REM. Un studiu realizat in Danemarca, cu copii cu varste cuprinse intre 8 si 11 ani, a scos la iveala faptul ca cei mici dormeau putin mai mult in preajma Lunii pline, insa mai putin in timpul lunii pline. La adulti, si perioada de dinaintea Lunii pline si din timpul Lunii pline au fost tulburi in ceea ce priveste somnul. Participantii la studiu au declarat ca au dormit mai putin si mai prost. Studiu a fost confirmat de o alta cercetare, din 2013, care a urmarit 33 de adulti timp de trei ani. S-a descoperit, astfel, ca in timpul perioadelor cu Luna plina, oamenilor le ia mai mult timp sa adoarma, eficienta somnului este redusa, iar, per total, durata somnului este mai mica.Inainte de aparitia luminii artificiale, Luna era singura lumina pe timpul noptii. Civilizatiile preistorice dormeau predominant afara, fiind afectati de lumina Lunii pline. Ipoteza este ca influenta Lunii este mai degraba interna decat un factor de mediu. Studiul s-a efectuat intr-un laborator in intuneric total si, totusi, oamenii au fost afectati de ciclurile lunii. Desi nu se stie exact cum, cercetatorii au fost de acord ca fazele lunii afecteaza ritmicitatea biologica umana.Deci, ideea de a pune jaluzele pentru a nu mai “vedea” Luna nu e buna. Pentru ca ceasul biologic “simte” Luna.