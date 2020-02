Năstase explică de ce nu a candidat la alegerile din circumscripția Hâncești

13:00

Uniunea Europeană va lansa în acest an, programul „Satul European” pentru cetăţenii Republicii Moldova. Acesta va finanţa proiecte de dezvoltare în localităţi, fără implicarea Guvernului. Anunţul a fost făcut de liderul PAS, Maia Sandu, care se află în aceste zile la Bruxelles. „Vestea bună pe care am primit-o este că, deja în acest an, va fi lansat ...