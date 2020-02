Conceptul japonez care te ajută să fii mai fericită în 2020

05:00

Berbec Visati cam mult si tindeti sa amestecati aceste vise in realitate, sa le transpuneti cumva, chiar daca nu ofera nici o baza in acest sens. Acest lucru nu poate fi benefic, pentru ca va distorsioneaza perceptiile si va determina sa faceti greseli, atat in actiunile pe care le intreprindeti, cat si in relatiile cu cei din jur. Ar trebui sa va treziti cat mai repede la realitate, inainte de a produce ...