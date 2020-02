(video) Noua generaţie Audi A3/S3 Sportback se prezintă anticipat

12:00

La Căușeni se lansează cel de-al doilea sezon al proiectului multimedia „AntiNostalgia - Privind spre viitor”. La Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”, are loc prima serie de dezbateri în noul format, care sunt adresate cu precădere tinerilor, se intitulează: „Și eu am trăit în comunism. Părinți-copii: ce ați făcut, ce am fi făcut?”. Invitații dezbterilor sunt Ana Blandiana și Mark Mazureanu.