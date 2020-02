​Rusia confirmă moartea unor „specialiști militari” în Siria / Novaia Gazeta anunțase uciderea a patru agenți FSB

12:00

În 2020, tema acestei zile este ''Unleashing Youth Power'', conform www.un.org. Pentru a marca această zi, la sediul central al ONU din New York, are loc evenimentul "A Piece of Me: immersive exhibit & panel discussion''.Mutilarea genitală a femeilor (FGM - Female Genital Mutilation) reprezintă o violare a drepturilor la sănătate, siguranţă şi integritate fizică, a dreptului la libertate în faţa torturii şi a tratamentelor crude, inumane sau degradante şi a dreptului la viaţă atunci când procedura duce la moarte, notează www.unfpa.org. FGM cuprinde o serie de proceduri lipsite de cauze medicale, provocând o serie de probleme grave de sănătate - sângerare severă, tumori, infecţii, infertilitate, complicaţii la naştere sau risc crescut de deces în rândul nou-născuţilor - şi este catalogată la nivel internaţional o încălcare a drepturilor tinerelor şi femeilor. Această practică reflectă inegalitatea dintre sexe înrădăcinată adânc în anumite societăţi şi constituie o formă extremă de discriminare îndreptată împotriva femeilor.