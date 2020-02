TOP 10 soluții pentru a reduce cantitatea de zahăr din alimentația copilului

12:20

Travaliul începe sub forma unui răspuns hormonal. Sub influența acestor hormoni, uterul începe să aibă contracții. Apa poate să și se rupă înainte ca aceste contracții să apară, după sau chiar la sfârșitul travaliului. Daca ești sub travaliu indus medicamentos, ți se vor administra hormoni picături ca să-ți ajungă direct în sânge, lucru care va stimula contracțiile uterului. Scopul contracțiilor este de a-ți dilata colul, te ajută să împingi bebelușul și să duci la bun sfârșit nașterea. La încep...