„Copiii să fie îmbrăcați, frezați și pieptănați frumos”. Reacția directoarei grădiniței care a dat indicații, înainte de vizita cu Dodon

16:50

Natalia Donțu este noua administratoare a parcului de tehnologii informaționale Moldova IT Park. Candidatura sa a fost aprobată în cadrul ședinței de miercuri, 5 februarie, a Cabinetului de miniștri. Potrivit ministrului Economiei și Infrastructurii, Natalia Donțu are experiență în administrare aafacerilor, inclusiv în domeniul IT. „Mandatul este pe un termen de cinci ani", a declarat