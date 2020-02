Consecințele vântului la Chișinău: Copaci doborâți, fire electrice rupte și mașini avariate

09:20

„Atunci membrii Platformei civice DA au mers la foarte multă lume de calitate, deoarece noi nu am dorit să ne implicăm politic. Am vorbit şi cu Barbaroşie, şi cu Cheianu. Ulterior, am mers, de câteva ori, împreună cu Igor Boțan, la Maia Sandu. O dată ne-a amânat, apoi a zis că nu vrea să facă partid, că trebuie bani, nu mai știu ce”, a declarat Andrei Năstase.În acelaşi interviu, Andrei Năstase şi-a exprimat regretul că ezitarea Maiei Sandu a dus la crearea a două parde pe dreapta eşichierului politic, nu a unuia. „Au demarat protestele, care s-au soldat cu exprimarea în public a voinței oamenilor de a avea un partid. Rețineți, un partid nu două”, a mai spus Andrei Năstase.Andrei Năstase a regretat şi faptul că PAS şi Maia Sandu s-au postat din start în relaţie de competiţie cu PPDA.„La ceva timp distană de crearea PPDA, am auzit-o pe Maia Sandu, care a spus că da, va fi un tip de concurenţă.