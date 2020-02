HOROSCOP | Relaxare şi timp petrecut în compania celor dragi

17:40

Un bărbat din orașul Fălești vinde lapte de măgăriță. Produsul este la mare solicitare în Republica Moldova și chiar peste hotarele ei. Un litru de lapte de măgăriță costă 400 de lei, de 40 de ori mai mult decât laptele de vacă.  Ion Lozonschi și-a deschis ferma de măgărițe acum cinci ani, pe când suferea de o boală gravă. A aflat despre efectele miraculoase a laptelui de măgăriță și a decis să producă elixirul sănătății. Acum cinci ani am cumpărat vreo doi măgari, au mai fătat și acum am 15 măgărițe. Am avut și 20-25, dar le-am vândut, că […]