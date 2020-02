Astăzi, în Moldova și în lume

19:20

Secretarul de stat la Ministrul Economiei și Infrastructurii, Iulian Postică, a organizat miercuri la Chișinău o conferință de presă ca să explice din nou decizia guvernului, de la sfârșitul anului trecut, de a permite transportatorilor pe rute interurbane să scumpească biletele, din 1 ianuarie, prezentând totodată informații noi despre impactul majorării. În ce măsură au devenit mai bune condițiile din transportul public pentru pasageri? Atunci când a permis transportatorilor ce au în gestiune rute interurbane să majoreze tarifele, Ministerul economiei și infrastructurii le-a oferit termen până în luna octombrie ca să modernizeze vehiculele. Au fost elaborate și două categorii de confort cărora vor trebui să corespundă microbuzele, de acestea depinzând și costul final al călătoriei.Secretarul de stat de la Ministerul economiei și infrastructurii, Iulian Postică, admite că majorarea tarifului în avans ar fi nemulțumit o parte din pasageri, însă insistă că acest lucru reprezintă un fel de credit pentru transportatori, care ar avea nevoie de bani în plus pentru a ridica nivelul confortului în microbuze.„Investiția este legată direct de tarif. Respectiv, pentru a investi bani, orice operator de transport trebuie să aibă o garanție că va avea o rentabilitate cât de cât minimă și aceste resurse financiare pot fi redirecționate către modernizarea unității de transport. Categoria a doua de confort standard, pentru care este aplicat tariful de 60 de bani per kilometru presupune, o anumită distanță între scaune, eliminarea ruginii etc. Pentru categoria superioară de confort, distanța între scaune trebuie să fie mai mare, iar autobusul trebuie să fie dotat cu sistem de aer condiționat și de încălzire”, a explicat Iulian Postică.Funcționarul de la Ministerul economiei și infrastructurii a menționat că peste două mii 200 de vehicule vor fi supuse verificărilor pentru a se ști cărei categorii de confort corespund. Până în prezent, peste 200 de agenți economici au prezentat ministerului calendarul de verificare a mașinilor, iar alții 90 au cerut o amânare a termenului cu o săptămână.Pentru că a trecut deja o lună de când a fost majorat tariful la transportul interurban, am întrebat câțiva călători întâlniți în gara centrală a capitalei, dacă au sesizat o îmbunătățire a condițiilor din transport?„Nu, dar pe viitor posibil să fie mai bine. În rest, condițiile sunt aceleași, nu s-a schimbat nimic. Tarifele nu-mi plac, trebuie să fie mai accesibile. Cum a fost, așa va fi, în schimbări nu cred”.„Sinceră să fiu, eu îmbunătățirea calității nu am simțit, cum era așa și este. Din păcate, am înțeles că sunt cazuri și mai grave, adică îngheață pasagerii, e mizerie. Eu nu cred că schimba de preț a funcționat cumva.”Europa Liberă: Transportatorii au câteva luni la dispoziție ca să îmbunătățească condițiile. Aveți încredere că iarna următoarea nu vor fi aceleași condiții în transportul public?„Sunt cam sceptică.”„Problema e că toate microbuzele pentru pasageri au fost refăcute din cele destinate pentru mărfuri. Din start nu erau destinate pentru transportul public. Scaunele sunt incomode, te apucă durerile de picioare dacă stai mai mult. Nu cred că au suficienți bani pentru a face schimbări. Mai bine să existe autobuze mari, care vor circula mai rar, dar cel puțin vor fi destinate transportului cu pasageri.”Categoria de transport va influența și prețul final al călătoriei, astfel, un kilometru va costa 60 de bani în cazul categoriei de bază și 70 de bani în cazul categoriei de confort. Directorul Asociației patronale a operatorilor de transport auto, Oleg Alexa, admite că o parte din microbuzele și autobuzele interurbane nu se vor încadra în niciuna din cele două categorii:„Ministerul era bine dacă ne spunea că la 60 de bani tariful, care ni l-a dat, ce include acest tarif? Cam cât ar trebui să fie salariul, cât ar trebui să investim în unitățile de transport, cât e profit întreprinderilor etc. Ei au făcut așa, șmecherește, ei ne-au aprobat tariful și ne-au spus că trebuie să aveți două categorii de transport și cel puțin pe-un an de zile ne-au dat de lucru. Evident că unii nu vor trage aceste clasificări și noi am atras atenția ministrului că pe unele rute nici majorarea aceasta de tarif nu este suficientă și probabil că unii vor refuza anumite rute. Bănuiesc că după luna iulie – august noi deja ne vom ciocni cu această problemă”.Agenția Națională Transport Auto este instituția care va oferi certificate de conformitate transportatorilor, iar pe întreg teritoriul țării au fost create 24 de stații de inspecție tehnică.