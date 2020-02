Crengi rupte – parbrize sparte. Iată ce le-a adus vântul puternic automibiliștilor

20:40

Încă de la lansare, prima generație a lui BMW X6 a stârnit multe controverse. De-a lungul timpului, acest Sport Activity Coupe, a fost în egală măsură criticat și iubit. Hate it or Love it, dar indiferent față de acest model nu poți fi. Și cum primul X6 a fost criticat, la fel a fost și Articolul Rușii au tunat deja noul BMW X6, cu jante la R24 inch și bodykit Paradigma (VIDEO) apare prima dată în AutoExpert.