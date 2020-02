FOTO // Din cauza furtunei, un șofer s-a pomenit cu două crengi înfipte în parbrizul mașinii

18:20

Un avion de linie s-a prăbușit, miercuri, după ce a aterizat în afara pistei în Istanbul, relatează mass-media turcă, scrie AFP. Încă nu sunt informații privind victimele. A passenger plane has overrun runway at Sabiha Gokcen airport in Istanbul, Turkey. Apparent footage from the scene shows the aircraft broken into two pieces with flames emitting [...] Articolul BREAKING NEWS // CATASTROFĂ aviatică în Turcia: Un avion s-a prăbușit și s-a rupt în două apare prima dată în Telegraph Moldova.