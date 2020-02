Procuratura Generală: Operațiunea de îndepărtare a profesorilor turci a fost dispusă și dirijată de fostul șef SIS, Vasile Botnari

09:30

Primarul general Ion Ceban continuă să facă vizite în suburbiile capitalei și să analizeze probleme locuitorilor. Ieri, Ceban a inspectat comuna Băcioi, unde a depistat că grădinița are nevoie de reparații urgent. „Problemele stringente cu care se confruntă în prezent localitatea se referă la finalizarea lucrărilor de reparație a grădiniței de copii nr. 140, cu 160 de locuri, prin lucrări de finisare și amenajarea teritoriului aferent, lucrări amânate de mai mulți ani, dar și reparația instituției de educație timpurie nr. 171. Unde este necesară reparația capitală a acoperișului precum și ridicarea unei anexe, unde va fi o sală de festivități, un cabinet medical și alte spații necesare pentru buna funcționare a instituției”, spune Ion Ceban într-o postare pe pagina sa de Facebook. Primarul mai spune că, de asemenea, necesită reparația capitală a acoperișului la Grădinița nr.101 și a acoperișului și a fațadei Gimnaziului nr.102 din Brăila. Costul total al proiectelor inițiate este de 5,5 milioane de lei, inclusiv 4 milioane – din partea Consiliului municipal Chișinău și 1,5 milioane din surse publice locale. „Am spus că au susținerea municipalității deoarece pentru noi sunt prioritare proiectele de infrastructură socială, în primul rând grădinițele și școlile. Totodată, am precizat că în acest an am modificat metoda de alocare a banilor din buget pentru suburbii, chiar dacă suma a fost dublată. Primarii suburbiilor vor trebui să vină cu proiecte clare și bine determinate pentru a le prezenta Consiliului Municipal și pentru a primi finanțare la proiectele de importanță majoră pentru localitățile lor, inclusiv cu alocarea financiară din bugetele locale. Mai sunt și alte probleme: precum cele legate de calitatea drumurilor, apă și canalizare, asigurarea cu transport, care urmează a fi rezolvate prin conlucrare permanentă cu primăriile locale”, a conchis primarul general.