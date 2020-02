Parlamentul a anunțat Concurs pentru selectarea a 4 candidați la funcțiile de membru al CSM

12:40

"Noi am solicitat linie de creditare de circa 300-500 milioane de dolari de la Federația Rusă, dar nouă atâta pe an nu ne trebuie. Cred că prima tranșă putea fi de 200 de milioane de dolari. Sperăm că acești bani ar putea veni în Republica Moldova pe parcursul lunii februarie - începutul lunii martie, pentru că noi am primit deja acceptul și practic se finalizează negocierile. Ce porțiuni vor fi construite din aceste surse? Sunt cîteve porțiuni importante a Centurii Chișinău. În acest an vor înc...