Ion Ceban: Fac îndemn către locuitori să nu își parcheze mașinile sub copaci și să nu blocheze intrările în curțile de bloc

„Din păcate, partidul PAS se confruntă cu primul caz al unei lovituri din interior. Oponenții politici, dar și unii prieteni de pe dreapta jubilează și pun gaz pe foc, în speranța că asta va diviza și slăbi partidul nostru în an electoral. Noi eram conștienți de asemenea riscuri”, notează Maia Sandu.În acelaşi mesaj, lidera PAS atacă frontal PPDA, pe care îl acuză de faptul că nu a susţinut candidatura Olesei Stamate.„14 ianuarie 2020 – Am avut o discuție cu PDA unde am propus candidatura Olesei Stamate. Colegii de la PDA au promis să se gândească și să revină cu un răspuns. Fără a oferi un răspuns, PDA anunță public înaintarea unui alt candidat în seara zilei de 17 ianuarie”, mai spune Maia Sandu.În continuare, lidera PAS declară deschis că decizia lui Grigore Cobzac de a candida pune în pericol șansele PAS de a câștiga un mandat de deputat.