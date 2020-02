VIDEO// Autoritățile de la Chișinău vor solicita un nou program cu FMI

09:00

Andrian Candu susține că declarația făcută de Secretarul de Stat al SUA este una politică și nu are efecte juridice în tot ceea ce înseamnă șederea în Statele Unite. „Are efect dacă vrei să intri, dar dumnealui deja este acolo. Nu are efect pe chestiuni legate de patrimoniu, de familie, de securitate. Deci, este mai mult o declarație politică făcută ca răspuns la nenumărate solicitări a Guvernului pe atunci al Maiei Sandu sau ai factorilor de decizie”, a declarat Candu în cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de la TVR Moldova. Pe 13 ianuarie Secretarului de Stat Michael Pompeo a remis o declarație în care se spunea că fostul oficial moldovean Vladimir Plahotniuc a fost desemnat public pentru implicare în acte semnificative de corupție și are stabilită interdicția de a obține vize de intrare în SUA. Alături de Vlad Palhotniuc are interdicția de a intra în SUA soția acestuia Oxana Childescu, fiul său Timofei Plahotniuc și copilul său minor. În altă ordine de idei, Andrian Candu este de părere că Republica Moldova nu are nevoie de alegeri parlamentare anticipate. Nici clasa politică, nici țara în ansamblu. „Este destul că în 2019 am trecut prin două scrutine, local și parlamentar. Eu cred că acest legislativ are capacitatea și maturitatea pentru a continua activitatea în așa fel încât să-și desfășoare activitatea până la sfârșit de mandat”, a afirmat democratul. Potrivit lui, Parlamentul nu poate fi dizolvat cu șanse luni înainte de alegerile prezidențiale. „Dacă dizolvi Parlamentul, poți să o faci până la 1 iunie. Ca să dizolvi Parlamentul până la 1 iunie trebuie să ai motiv. O posibilitate ar fi dacă ar cădea actualul Guvern și nu este ales altul timp de trei luni. Aceasta înseamnă că până la 1 martie ar trebui să cadă actualul executiv. Eu exclud acest scenariu pentru că nu văd care sunt acei lideri politici care vor ieși în ața alegătorilor și vor spune că merg în alegeri anticipate”, a explicat Andrian Candu.