MOLDASIG vinde la Bursa un pachet unic cu 480.000 de actiuni nou emise

AM Best prognozeaza, pentru prima jumatate a anului, o reducere a vanzarilor pe segmentul de asigurari de sanatate din China si sustine ca, cel mai probabil, epidemia de coronavirus va avea cel mult un impact limitat asupra companiilor de asigurari non-life, dar ca va afecta cresterea principalelor linii de business in prima parte a acestui an. Potrivit AM Best, impactul va fi limitat prin prisma faptului ca guvernul chinez s-a angajat sa suporte costurile tratamentului pentru coronavirus, dar si prin prisma faptului ca epidemiile sunt excluse la scara larga in randul asiguratorilor.