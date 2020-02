Botnari, învinuit de abuz în serviciu

20:10

Ambasadorul Marii Britanii la Chisinau, Steven Fisher, a raspuns astazi la intrebarile concetatenilor nostri legate de Brexit si de modul in care vor putea sa calatoreasca si sa munceasca in Regatul Unit dupa 31 decembrie 2020. Intr-un live pe Facebook, seful misiunii diplomatice britanice a spus ca in acest an, cel putin, nu se schimba nimic in relatia cu tara noastra sau cu statele membre ale Uniunii Europene.