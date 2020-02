Mesajul în limba turcă a lui Alexandr Stoianoglo, către profesorii turci declarați indezirabili

07:40

Ion Mălai, un şofer în vârstă de 54 de ani, tată a doi copii, spune că a văzut moartea cu ochii şi că a scăpat ca prin minune după ce în el s-a tras de trei ori în noaptea de 11 ianuarie curent, în timpul împuşcăturilor de la Mălăieşti, Criuleni. Zilele acestea bărbatul a fost externat din spital și ne-a povestit ce s-a întâmplat în acea seară.Întors de la serviciu, bărbatul şi-a invitat vecinul în ospeţie. Acela i-a spus însă că este chemat la un alt prieten şi l-a îndemnat să meargă împreună. „Pe vecinul meu tot Ion îl chema. Am fost prieteni buni. Nu-l cunosc pe Vitalie, la care m-a chemat el în ospeţie. E venit din Chişinău. Şi-a cumpărat un loc pentru vilă aici în sat. Locuieşte într-un vagon strâmt. El şi vecinul meu se cunoşteau, ambii sunt vânători. Vitalie stătea aşezat pe un pat, vecinul meu s-a aşezat pe un scăunel alături de el, eu m-am aşezat mai departe, lângă uşă, pentru că nu am fost eu cel poftit acolo. Ambii s-au aprins după câteva pahare, când au început să discute despre politică. Unul ţinea cu un partid, celălalt – nu. La un moment dat, vecinul meu l-a întrebat, tot cu voce ridicată: „Dar tu de ce nu te însori, ce stai singur, chiar nu-ţi poţi găsi o femeie? Trăieşti aşa…”. Vitalie s-a ridicat şi s-a îndârjit să-l lovească. Ne-am ridicat şi noi. Acela însă s-a abţinut şi s-a aşezat încetişor înapoi pe pat. Ne-am aşezat şi noi. El a întins mâna sub pernă, dar nu ne-am gândit ce face. Nici nu mi-am dat seama ce se întâmplă. A scos o arma, a îndreptat-o spre Ion şi a tras. Mi-a luat auzul. Eu am vrut să mă ridic şi a tras şi în mine, de la jumătate de metru. Am văzut moartea în ochi…”, povestește bărbatul.